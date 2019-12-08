سلمان للإغاثة يضخ 2.5 مليون لتر مياه لـ الخوخة خلال الشهر الماضي

4 مايو / خاص

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، عن ضخ مليون و230 ألف لتر من المياه المكلورة الصالحة للشرب ومليون و365 ألف لتر صالحة للاستخدام، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال نوفمبر الماضي.

وواصلت فرق المركز أعمال شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، وصيانة الخزانات والحمامات.

وكشف عن تنفيذ حملات رش لمكافحة نواقل الأمراض، استفاد منها 34 ألفا و614 فردا.

وينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة، مشروعات تنموية للتخفيف عن معاناة الأهالي والنازحين من عدوان الحوثي.

ويعد مشروع المياه والإصحاح البيئي، في مديرية الخوخة، أحدث مشاريع المركز الإغاثية.