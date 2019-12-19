اليمن العربي

سلمان للإغاثة يوزع مساعدات في عدة محافظات يمنية

19 ديسمبر، 2019
0

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تسليم أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب.

وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب عبدالعزيز الشدادي، أن المشروع سيسهم في تغطية العجز الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وأوضح مدير التموين الطبي بمكتب الصحة، أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية سيجري توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب والمديريات التابعة لها والبالغ عددها 89 منشأة وفق جدول زمني تم إعداده مسبقًا.

ووزع المركز 750 سلة غذائية، تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام، للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ في جيبوتي.

وفي الضالع دشن المركز، مشروع توزيع مساعدات إيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط يستفيد منها 2,880 فردًا، وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزع المركز 5,680 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة في مديريات التحيتا، حيس، بيت الفقيه، الحوك، الحالي، بمحافظة الحديدة؛ استفاد منها 34,080 فردًا.

أخبار ذات صلة

الوسوم
سلمان عدة في للإغاثة محافظات مساعدات يمنية يوزع

إقرا أيضا

Photo of إحباط محاولة تهريب حشيش إلى الحوثي بصنعاء

إحباط محاولة تهريب حشيش إلى الحوثي بصنعاء

19 ديسمبر، 2019
Photo of محافظ حضرموت يطلع على نتائج لقاء معالجة مشاكل النظافة بالمكلا

محافظ حضرموت يطلع على نتائج لقاء معالجة مشاكل النظافة بالمكلا

19 ديسمبر، 2019
Photo of المخلافي : اللاعب الخارجي كان له دور كبير في عدم حسم المعارك ضد الميليشيات

المخلافي : اللاعب الخارجي كان له دور كبير في عدم حسم المعارك ضد الميليشيات

19 ديسمبر، 2019
Photo of مصدر نقابي يكشف اسباب الحريق في مقر نقابة الصحفيين بعدن

مصدر نقابي يكشف اسباب الحريق في مقر نقابة الصحفيين بعدن

19 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق