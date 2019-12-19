سلمان للإغاثة يوزع مساعدات في عدة محافظات يمنية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تسليم أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب.

وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب عبدالعزيز الشدادي، أن المشروع سيسهم في تغطية العجز الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وأوضح مدير التموين الطبي بمكتب الصحة، أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية سيجري توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب والمديريات التابعة لها والبالغ عددها 89 منشأة وفق جدول زمني تم إعداده مسبقًا.

ووزع المركز 750 سلة غذائية، تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام، للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ في جيبوتي.

وفي الضالع دشن المركز، مشروع توزيع مساعدات إيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط يستفيد منها 2,880 فردًا، وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزع المركز 5,680 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة في مديريات التحيتا، حيس، بيت الفقيه، الحوك، الحالي، بمحافظة الحديدة؛ استفاد منها 34,080 فردًا.