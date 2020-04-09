"سلمان للإغاثة" يوفر الاحتياجات الضرورية لمكافحة كورونا في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 6 عقود مع شركات متخصصة لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في اليمن وفلسطين، والتخفيف من آثاره ومخاطره على شعبي البلدين.

ويأتي ذلك في حين تدرس لجنة مختصة تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس للدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

ووقّع العقود الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، خلال الاجتماع الافتراضي العاشر عن بعد للجنة المختصة في المركز المعنية بمكافحة فيروس كورونا لدى الدول المتضررة.

وبحث الاجتماع سبل تقديم المعونات الطبية اللازمة للكثير من الدول المتضررة من تفشي الفيروس بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمركز بالوقوف مع تلك الدول المتضررة من هذه الجائحة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وقال الربيعة في تصريح العقود الستة التي وقّعها المركز اليوم (أمس) تأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وتشمل توفير أجهزة ومستلزمات طبية ضرورية ووقائية تستخدم في مثل هذه الأزمات لدعم اليمن وفلسطين الشقيقتين في مكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن التوجيهات تجسد الدور الإنساني النبيل للسعودية، وتعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مؤخراً، بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأنظمة الصحية الهشة.

وتدرس اللجنة حالياً إمكانية تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الدول الأكثر احتياجاً حول العالم.