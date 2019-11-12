المشهد العربي

سلمان للإغاثة يوفر 30 طن أدوية لمستشفيات شبوة (صور)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 12 دقيقة
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سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، 30 طن أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، إلى مكتب الصحة والسكان في محافظة شبوة.

وأشاد مسؤولو الصحة بالمحافظة بدور المركز في دعم القطاع الصحي بالمحافظة ومساعدته بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد مسؤولو الصحة أهمية قائمة الأدوية والمستلزمات التي تم تسلمها من المركز، مشيرين إلى حاجة المرافق الصحية لها ودورها في تعزيز مخزونها الدوائي خدمة للمرضى في عموم مديريات المحافظة.

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المشهد العربي

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