سلمان وترامب يتفقان على دفع جهود الحل السياسي في اليمن

│الخبر | وكالات

استعرض العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، جهود المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد، في اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الجمعة، أن السعودية تواصل مساعي التهدئة في اليمن.

وشددا، خلال الاتصال الهاتفي، على اعتزامهما استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، عبر الرئيس الأمريكي، عن دعم واشنطن للجهود المبذولة بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ، مؤكدا التزام واشنطن بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها.