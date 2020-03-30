سنار تتجه لرفع إنتاجية الفدان إلى 20 جوالاً

السودان اليوم :

أكد والي سنار المكلف اللواء محمد عثمان محمد حمد علي، إنفاذ شعار موسم زراعي ناجح باستخدام التقانات والأساليب الحديثة، وتفعيل دور المهندسين الزراعيين لرفع إنتاجية الفدان لأكثر من عشرين جوالاً.

وأشار خلال اجتماعه باللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي 2020-2021، إلى زيادة المساحات والإنتاج أفقياً ورأسياً، مؤكداً أهمية إنشاء بورصة لصمغ الطلح بمنطقة ود النيل، وإعادة تأهيل أو إنشاء مطارات لتصدير منتجات الولاية.

من جانبها استعرضت وزير الإنتاج المكلف أسماء عثمان خطتها التي تستهدف زراعة محاصيل الأمن الغذائي وسعيهم لتوفير وإيجاد كافة الاحتياجات، وحرصهم على استخدام أحدث التقانات الزراعية والإرشادية من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأكد المتحدثون من الجهات ذات الصلة من بنك السودان المركزي والبنك الزراعي وشركة تي سي تي وإدارات الإنتاج المختلفة، تعاونهم ودعمهم لإنجاح الموسم الزراعي .