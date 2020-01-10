سنار.. تحويل دار المؤتمر الوطني المحلول لمستشفى لعلاج السكري

السودان اليوم:

سلم والي سنار المكلف اللواء محمد عثمان محمد حمد دار حزب المؤتمر الوطني المحلول بمدينة سنار لوزير الصحة المكلف بالولاية لتصبح مستشفى لعلاج السكري .

واكد الوالي اهتمامهم بالصحة وصحة المواطن .

من جانبه أكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف د. علم الهدى مصطفى ابو كليب ان دار المؤتمر الوطني بمدينة سنار ستصبح مستشفى مبينا حاجة الولاية لمستشفيات علاج السكري وقال انه سيخفف على المواطن بتوفير الخدمة له في اقرب موقع كما ثمن جهود لجان المقاومة بمدينة سنار و سعيهم لتطوير الصحة.

يذكر ان وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بسنار كان قد تسلم دار المؤتمر الوطني المحلول بسنجه لتصبح مستشفى للعيون .