سواريزيسير على درب ميسي ويهاجم إدارة برشلونة

هاي كورة – سار لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة على درب صديقه وزميله ليونيل ميسي حيث انتقد مجلس إدارة الفريق بسبب قضية تخفيض الرواتب.

وكان لاعبو برشلونة قد وافقوا على تخفيض الرواتب بنسبة 70% فيما أشاعت إدارة النادي أن اللاعبين يرفضون فكرة تخفيض الرواتب وهو ما أغضبهم.

وقال سواريز عبر تصريحات صحيفة: “لم يرفض أي لاعب من الفريق فكرة تخفيض الرواتب في هذه الأوقات الصعبة”.

وتابع: “توصل اللاعبون والإدارة إلى اتفاق متبادل لتخفيض الرواتب وشعرنا بالألم لأننا أول من قدم المبادرة لتخفيض الرواتب في أقرب وقت ممكن”.