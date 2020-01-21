أخبار نادي برشلونة

سواريز: جماهير ليفربول الأفضل عالميًا

21 يناير، 2020
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سواريز


قال لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالى وليفربول السابق عن قلعة أنفيلد  قبل عدة سنوات، إلاّ أنَّ الأوروجواياني مازال يحتفظ بذكريات رائعة مع فريقه السابق “ليفربول”، الذي تألق معه بشكل مبهر، وساعده في الفوز بالكثير من المباريات.

 

ففي تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو” وصف لويز سواريز، جماهير ليفربول بأنَّها الأفضل في العالم.

 

وقال سواريز، إنَّ “جماهير ليفربول من بين الأفضل على مستوى العالم؛ بسبب الحب الذي منحوني إياه دائمًا أثناء فترة تواجدي في الأنفيلد”.

 


 

كان سواريز من بين نجوم ليفربول أثناء فترة لعبه في الفريق، فقد سجل عدة أهداف حاسمة للغاية وفاز في آخر موسم له مع “الريدز” بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ويبدو أنَّ حرارة الأجواء في مدرجات “الأنفيلد” معقل ليفربول، وحماس الجماهير طيلة دقائق المباريات، قد أثر بشكل كبير على رأس الحربة الهداف.

 

 

يُذكر أنَّ سواريز يعاني من إصابة قوية ستبعده عن المستطيل الأخضر فترة طويلة، فيما يواصل ليفربول مسيرته الباهرة هذا الموسم في “البريميرليج” من دون هزيمة، وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه.

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