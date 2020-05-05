سواريز يخضع لكشف طبي أخير قبل العودة إلى تدريبات برشلونة



يخضع الأوروجوايانى لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، إلى فحص طبي نهائى على ركبته اليمني من أجل اتخاذ قرار عودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.







وكان لويس سواريز قد خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى في 12 يناير، وذُكر أنه سيغيب أربع أشهر، وبعدها تم توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، لكن تم الإعلان مؤخراً عن عودة التدريبات بشكل مبدئي إستعداداً لإستئناف الموسم من جديد.







واستغل لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، وقام بمواصلة التأهيل على إصابته لتحقيق التعافي في الحجر المنزلي.







وذكرت شبكة “ESPN”، إن لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا سيحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات رفقة زملائه في برشلونة بمجرد اجتيازه الفحوصات الطبية النهائية على ركبته.







وشددت الصحيفة، على أن حالة لويس سواريز مطمئنة، وعلى الأرجح سيعود للتدرب مع الفريق بمجرد استئناف النشاط.







جدير بالذكر أن سواريز لعب 23 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم بكافة المسابقات وسجل خلالهم 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

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