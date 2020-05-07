سواريز يرد بقوة على أقاويل تراجع حالته البدنية



رد النجم لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على الإنتقادات التى وجهت له بأنه ليس فى حالة بدنية جيدة بسبب غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة وتفشي فيروس كورونا المستجد.



وخضع سواريز لعملية جراحية يوم 11 يناير لعلاج إصابته في الغضروف المفصلي للركبة الیمنى، وكان من المقرر أن يغيب لمدة أربعة أشهر عن الملاعب، وعاد أمس، الأربعاء إلى مقر النادي مع فكرة العودة في أقرب وقت ممكن للتدريب تحت قيادة كيكي سيتين لأول مرة من أجل مساعدة الفريق عندما يستأنف الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا .



ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن المهاجم الأوروجوياني الذي يغيب عن الملاعب منذ 8 يناير، رد بقوة على بعض المعلومات التي ألمحت إلى أنه يعاني من زيادة الوزن.



وأضافت الصحيفة، إنه بمجرد تداول صورة للويس سواريز في مركز تدريب برشلونة أمس، الأربعاء، بعد حضوره فى المدينة الرياضية، للخضوع إلى الفحص الطبي بسبب فيروس كورونا قبل بدء التدريبات، تم العثور على تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي حول مظهره الجسدي، حيث ألمح إلى زيادة وزنه.



ثم نشرت زوجة لويس سواريز، صوفيا بالبي، صورة لسواريز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى”إنستجرام”، حيث يظهر الأوروجواياني بدون قميص، مع كرة بين قدميه، وأرفقت معها رسالة قائلة: “كم هو لطيف أن أراك مع أكثر ما يعجبك”، ثم أضاف سواريز رمزين مهمين على الصورة للمطالبة بإخراس كل من اتهموه بزيادة الوزن.

سواريز







