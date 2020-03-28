سواريز يعلن انتهاء برنامجه التأهيلى وجاهزيته لأول مران بعد عودة النشاط



أعلن الأوروجواياني لوس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني، عن عودته مع أول مران للبلوجرانا عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا، الذى إجتاح العالم وتسبب فى تجميد الأنشطة الرياضية، وكان البيستوليرو قد أجرى عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى في يناير، وتم تشخيص غيابه لـ 4 شهور، وسط توقعات بمدة تصل إلى نهاية الموسم.







قال لويس سواريز فى تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا”الإسبانية: “أشعر أنني في حالة جيدة، كنت قد بدأت بالفعل في الجري، عندما يعود الفريق، سأكون معهم”.







وعن إنتشار الفيروس فى بلده أوروجواى، علق سواريز قائلاً: “تتزايد الحالات يومًا بعد يوم، رسالتي للأوروجواي هي أنه يجب أن نبقى في المنزل حتى يزول الفيروس بسرعة”.







وكان مهاجم فريق برشلونة، قد تبرع بـ500 سلة طعام ومستلزمات صحية للعائلات الأكثر فقرًا في حي كاسافال في الأوروجواي، وقدم نصائح لمواطنيه لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.







جدير بالذكر أن سواريز لعب 23 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.