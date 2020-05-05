أخبار نادي برشلونة

سوق إنتقالات برشلونة…تفاصيل مثيرة !

5 مايو، 2020
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سوق إنتقالات برشلونة…تفاصيل مثيرة !

هاي كورة_ قامت صحيفة السبورت الكتالونية بنشر تفاصيل جديدة بشأن سوق إنتقالات فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل.

1_نابولي يطلب 60 مليون يورو من اجل فابيان رويز…في برشلونة تبقى الأولوية هي لوتارو وبعدها نيمار .. لا توجد اموال للخيارات الثلاثة.

2_دانيلو ليس للبيع وبيئة اللاعب تؤكد انه امر مُستحيل ان يدخل اللاعب في اي عملية مع برشلونة

3_ماتيا دي شيليو معروض على البرشلونة

4_نيمار يُريد برشلونة فقط

5_فيدال مراقب من إنتر ميامي

6_برشلونة يُحب دي بروين لكنه الان ‘ مُستحيل ‘

7_إذا عاد كوتينهو إلى برشلونة ولعب 24 مُباراة, سيدفع النادي 20 مليون يورو إلى ليفربول مكافأة الوصول إلى 100 مباراة

8_سيميدو لديه أرخص قيمة كسر عقد في برشلونة ب 100 مليون يورو

9_سيميدو قد يدخل في عدة صفقات يريدها برشلونة, مثل نيمار ولاوتارو وندومبيلي

10_ماوريسيو بوتشيتينو طلب من إدارة نيوكاسل التوقيع مع كوتينهو وعدة لاعبين كبار من أجل تولي مهمة تدريب الفريق

11_برشلونة يراقب بيرنات لاعب باريس سان جيرمان

12_برشلونة يريد استعادة الينا وتصعيد بويغ الى الفريق الأول….برشلونة يريد ذلك لأسباب اقتصادية ورياضية

13_ليفركوزن مهتم جداً في ايمرسون وتحدث مع اللاعب

14_في حال استحواذ المملكة العربية السعودية على ملكية نادي نيوكاسل، ستكون أول الصفقات الكبرى للنادي الانكليزي هي التعاقد مع كوتينهو من البارسا بحوالي 87 مليون جنيه استرليني.

15_الامانة الفنية للبارسا تريد بيانيتش لتعويض رحيل محتمل لـ فيدال أو راكيتيتش هذا الصيف.


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