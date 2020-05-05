سوق إنتقالات برشلونة…تفاصيل مثيرة !
هاي كورة_ قامت صحيفة السبورت الكتالونية بنشر تفاصيل جديدة بشأن سوق إنتقالات فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل.
1_نابولي يطلب 60 مليون يورو من اجل فابيان رويز…في برشلونة تبقى الأولوية هي لوتارو وبعدها نيمار .. لا توجد اموال للخيارات الثلاثة.
2_دانيلو ليس للبيع وبيئة اللاعب تؤكد انه امر مُستحيل ان يدخل اللاعب في اي عملية مع برشلونة
3_ماتيا دي شيليو معروض على البرشلونة
4_نيمار يُريد برشلونة فقط
5_فيدال مراقب من إنتر ميامي
6_برشلونة يُحب دي بروين لكنه الان ‘ مُستحيل ‘
7_إذا عاد كوتينهو إلى برشلونة ولعب 24 مُباراة, سيدفع النادي 20 مليون يورو إلى ليفربول مكافأة الوصول إلى 100 مباراة
8_سيميدو لديه أرخص قيمة كسر عقد في برشلونة ب 100 مليون يورو
9_سيميدو قد يدخل في عدة صفقات يريدها برشلونة, مثل نيمار ولاوتارو وندومبيلي
10_ماوريسيو بوتشيتينو طلب من إدارة نيوكاسل التوقيع مع كوتينهو وعدة لاعبين كبار من أجل تولي مهمة تدريب الفريق
11_برشلونة يراقب بيرنات لاعب باريس سان جيرمان
12_برشلونة يريد استعادة الينا وتصعيد بويغ الى الفريق الأول….برشلونة يريد ذلك لأسباب اقتصادية ورياضية
13_ليفركوزن مهتم جداً في ايمرسون وتحدث مع اللاعب
14_في حال استحواذ المملكة العربية السعودية على ملكية نادي نيوكاسل، ستكون أول الصفقات الكبرى للنادي الانكليزي هي التعاقد مع كوتينهو من البارسا بحوالي 87 مليون جنيه استرليني.
15_الامانة الفنية للبارسا تريد بيانيتش لتعويض رحيل محتمل لـ فيدال أو راكيتيتش هذا الصيف.