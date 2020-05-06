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سوق الانتقالات برشلونة يقرر الانسحاب من صفقة نيمار

6 مايو، 2020
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سوق الانتقالات برشلونة يقرر الانسحاب من صفقة نيمار

أنباء صادمة للمهاجم البرازيلي الذي كان يرغب في العودة لناديه السابق

قرر نادي برشلونة الإسباني، التخلي عن فكرة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار، وإنهاء المفاوضات مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان لإتمام الصفقة.

نيمار كان من الأهداف الرئيسية للمدرب كيكي سيتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة،كما أن اللاعب نفسه يرحب بالعودة لفريقه السابق، لكن الأزمة المالية الناتجة عن توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا تجعل الأمور شبه مستحيلة.

مصادر خاصة لـ”جول” أكدت أن الانسحاب هو الاتجاه السائد لدى مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو، نظراً للتكاليف المرتفعة لعملية جلب نيمار.

برشلونة يمتلك فاتورة أجور ضخمة لرواتب اللاعبين، كانت تصل إلى 600 مليون يورو، تم تقليصها إلى 400 مليون، بعد القرار الأخير بخصم 25% بعد انتشار الفيروس وتوقف كرة القدم.

النادي الكتالوني كان يعتقد أن التخلي عن إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو و أرتورو فيدال سيمهد الطريق للصفقة، لكن راتب نيمار الذي يصل إلى 25 مليون يورو من الصعب تحمله.

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الأمر لا يتعلق براتب نيمار فقط، بل أن صعوبة عملية المفاوضات مع باريس، والخوف من تكرار سيناريو الصيف الماضي، بالإضافة لسعر البرازيلي بـ150 مليون يورو، تدفع برشلونة لإنهاء اهتمامه باللاعب.

وعلى جانب آخر تدفع هذه الخطوة برشلونة للتركيز بشكل أكبر على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، حيث تبدو صفقة أقل تكلفة من ناحية الراتب وقيمة انتقال اللاعب.

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