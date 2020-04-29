سوق الانتقالات | في بيان رسمي.. أرتور يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

قرر أرتور ميلو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، توضيح الأمور حول موقفه من التكهنات الأخيرة عن مغادرته الفريق والرحيل إلى يوفنتوس.

النادي الإيطالي يريد التعاقد مع أرتور، ووضعه ضمن الأهداف الرئيسية له بسوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم خط وسط الفريق الذي عانى بشدة هذا الموسم.

برشلونة يعتبر ميلو من الأعمدة الأساسية لفريق المدرب كيكي سيتين، لكن هناك تقارير صحفية أكدت بعدم ممانعة النادي الإسباني للبيع في حالة وصول عرض مالي ضخم.

وهو ما دفع اللاعب للتعليق في بيان رسمي:”دائماً هناك شائعات وتكهنات، ولكن فكرتي واضحة للجميع، الخيار الأفضل لي دائماً هو البقاء في برشلونة”.

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وأضاف:”اهتمام الأندية الأخرى بالتعاقد معي أمر جيد يجعلني أشعر بالسعادة والامتنان، كما أنه علامة جيدة على قيامي بعمل جيد، ولكن تركيزي فقط على الاستمرار مع برشلونة لسنوات طويلة”.

يذكر أن آخر التقارير الصحفية، أكدت رغبة يوفنتوس في إقحام لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية، لإقناع برشلونةب التخلي عن صاحب الـ23 سنة.