سوق الانتقالات | مدرب سابق في إنتر يتوقع قدوم ميسي

ثقة كبيرة في نائب رئيس النادي الإيطالي وأسطورته التاريخية

تزداد حدة التكهنات حول إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وسط خلافات حادة مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي، وتعثر مفاوضات التجديد، واهتمام إنتر بالتعاقد معه، فهل يفعلها النادي الإيطالي؟

جوزيه مورايس المدرب المساعد في إنتر، يؤمن بقدر إنتر على استقطاب النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وإقناعه بالتخلي عن برشلونة.

وقال مورايس في تصريحات صحفية:”ميسي قد ينتقل لإنتر، تعلمون لماذا؟ السر في خافيير زانيتي نائب رئيس النادي، سيكون عنصر رئيسي في حسم صفقة أي لاعب أرجنتيني كبير”.

وأضاف:”زانيتي يمكنه جذب اللاعبين الكبار من نوعية ميسي، لو فكر بالأمر في شكل التحدي المختلف، أتوقع انتقاله إلى إنتر لأنه سيكون بمثابة العودة للمنزل”.

وتابع:”إنتر دائماً ما يجذب العديد من النجوم الأرجنتينيين، وتواجد زانيتي الآن يدعم فرص النادي في ضم لاعب آخر يمكنه صناعة الفارق بشكل كبير”.

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وأما عن انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة:”لا أعلم ما يدور في ذهنه، لو جاء ريال مدريد أو برشلونة للتعاقد معك فالأمر يكون من الصعب على أي نادي من أجل المقاومة”

يذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ممتد حتى 2021، ولا توجد أي أنباء حول تقدم في عملية مفاوضات التجديد، رغم تأكيد كيكي سيتين مدرب الفريق على بقاء اللاعب.