سوق الانتقالات | نجم برشلونة كلمة السر في قدوم بوتشيتينو لنيوكاسل

يطمح نادي نيوكاسل الإنجليزي، في التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، ضمن الخطة التي سيضعها الملاك الجدد لتطوير الفريق، من أجل المنافسة على أكبر البطولات.

صندوق الاستثمار السعودي قام بشراء نيوكاسل من مالكه مايك أشلي، في صفقة وصلت قيمتها 300 مليون جنيه استرليني، في انتظار الموافقة النهائية من الدوري الإنجليزي.

صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت أن ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الأقوى لتولي المشروع الجديد لنيوكاسل، بدلاً من المدرب الحالي ستيف بروس، ولكنه وضع بعض الشروط.

وجاء أحد أهم هذه الشروط، بتمكن نيوكاسل من ضم بعض اللاعبين الكبار لصفوف الفريق، من أجل مساعدته على تحديد أهدافه المستقبلية بالنادي.

كوتينيو يعتبر من أهم اللاعبين على قائمة المدرب الأرجنتيني، نظراً لثقته الكبيرة في قدراته، رغم فشله في إثبات نفسه مع برشلونة، وتكرار نفس الشيء خلال فترة إعارته مع بايرن ميونخ.

ويطمح مدرب توتنهام السابق، بأن يكون كوتينيو بمثابة القائد لمشروعه مع نيوكاسل، نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها من خلال تجربته السابقة مع ليفربول.

ومن المتوقع ترحيب برشلونة بهذه الخطوة، حيث يريد التخلص من بعض اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة، بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها النادي بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.

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ومن جانبه وضع الإسباني قيمة مالية تصل إلى 87 مليون جنيه استرليني، من أجل التخلي عن خدمات كوتينيو، للاستفادة منها واستخدامها في بعض الصفقات الصيفية.

جدير بالذكر أن بوتشيتينو رحل عن توتنهام منتصف الموسم الحالي، وسط احتمالات قوية حول عودته لنيوكاسل براتب سنوي يصل إلى 19 مليون جنيه استرليني.