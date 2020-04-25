سوق الانتقالات | نيوكاسل يلجأ لريال مدريد وبرشلونة لتدعيم صفوفه

ملامح التشكيل الأساسي للموسم القادم أصبحت أكثر وضوحاً

بدأ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، التحضير بشكل واضح لخطته القادمة في سوق الانتقالات الصيفية، لتحقيق طفرة رياضية تحت قيادة الملاك الجدد.

صندوق الاستثمار السعودي اتفق على شراء نيوكاسل مقابل 340 مليون يورو من مالكه مايك آشلي، وسط توقعات بتحركات ضخمة في الميركاتو لتطوير الفريق.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” أكدت أن الإدارة الجديدة للنادي تحلم بالتعاقد مع الثلاثي إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، جاريث بيل جناح ريال مدريد وأرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.

المهمة في ضم كافاني ربما تبدو الأسهل، حيث ينتهي عقده مع باريس في الصيف، بوجود منافسة من نابولي وأتلتيكو مدريد، ولكن الأفضلية قد تميل لنيوكاسل لإغراء اللاعب بأجر سنوي كبير لا يستطيع أي من الثنائي تلبيته.

جاريث بيل أيضاً يعتبر من الأهداف الرئيسية للملاك الجدد، حيث يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي مع توتنهام قبل انضمامه لريال، والنادي الإسباني يسعى للتخلص منه بأي صورة.

وأخيراً فيدال الذي كان على وشك الانضمام لإنتر في يناير، أصبح الطريق ممهداً لنيوكاسل في الدخول بقوة للتعاقد معه، بعدما صرف النادي الإيطالي النظر عن فكرة ضمه وقرر التفكير بأهداف أخرى.

توتي ممازحًا ديل بييرو: حققت الدوري الإيطالي 10 مرات

برشلونة يدرس عدم استئناف الموسم

وأشارت الصحيفة أن طموحات نيوكاسل هي دخول الموسم بتشكيل أساسي مكون من الحارس دوبرافكا، وأمامه فيديريكو فيرنانديز وداني روز ولاسيليس ومانكيو بالدفاع، أمامه جون مكجين لاعب أستون فيلا بجوار فيدال وسانت ماكسيمين، بالإضافة لبيل وروندون وكافاني.

ولم يتضح حتى الآن موقف النادي من الإبقاء على ستيف بروس، أو البحث عن أسماء أخرى مثل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، أو ماوريسيو بوتشيتينو المُقال من توتنهام بمنتصف الموسم الحالي.