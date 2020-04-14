أخبار نادي برشلونة

سوق برشلونة …حركة البيع والشراء

14 أبريل، 2020
0
سوق برشلونة …حركة البيع والشراء

هاي كورة_ قامت الصحف الكتالونية بنشر تفاصيل جديدة في سوق إنتقالات برشلونة الصيف المقبل سواء في البيع والشراء .

1_خطة راكيتيتش الان هي البقاء حتى نهاية عقده مع برشلونة وهو امر برشلونة يرفضه قطعياً .

2_ هُنالك عدة مهتمة به في ايطاليا اذا انتهى لنهاية عقده فسوف يرحل مجاناً .. عقده ينتهي في صيف 2021

3_برشلونة عرض 10 مليون راتب سنوي لـ لوتارو

4_على الرغم من عرض السيتي, لاوتارو سيبذل كامل جهده ليصل إلى الكامب نو بجانب ميسي

5_أوباميانج ينتظر برشلونة على الرغم من أن لديه عروض من باريس والإنتر, لكن من الواضح أن برشلونة ليس مهتم

6_باريس سان جيرمان مهتم بـ أندريه أونانا وعلى استعداد لدفع 30 مليون…الحارس الكاميروني يُعطي الأولوية لـ العودة إلى الكامب نو لكن برشلونة لم يتحرك حتى الآن

7_يوفنتوس يضع اللاعب الذي يُحب برشلونة في السوق, فيديريكو بيرنارديسكي

8_كوندوبيا قد يكون مُفتاحاً لصفقة ندومبلي…مورينهو يريد كوندوبيا في صفوف فريقه, مما يجعل الأمر يبدو اسهل لـ برشلونة للتوقيع مع ندومبلي

9_سيحاول البارسا بأن يجلب بضربة واحدة كل من نيمار ولاوتارو


مواضيع قد تهمك

الوسوم
البيع برشلونة بيرنارديسكي حركة سوق والشراء

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : نجم أياكس يفتح الباب أمام عودته إلى برشلونة

أخبار برشلونة : نجم أياكس يفتح الباب أمام عودته إلى برشلونة

14 أبريل، 2020
Photo of السر الخفي في نجاح راموس وإخفاق ميسي بتسديد ركلات الجزاء.. فيديو كوميدي

السر الخفي في نجاح راموس وإخفاق ميسي بتسديد ركلات الجزاء.. فيديو كوميدي

14 أبريل، 2020
Photo of أسطورة الأرجنتين ينصح مارتينيز بقبول عرض برشلونة

أسطورة الأرجنتين ينصح مارتينيز بقبول عرض برشلونة

14 أبريل، 2020
Photo of أخبار ريال مدريد وبرشلونة : أرقام حققها رونالدو في الدوري الإسباني ولم يصل إليها ميسي

أخبار ريال مدريد وبرشلونة : أرقام حققها رونالدو في الدوري الإسباني ولم يصل إليها ميسي

14 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق