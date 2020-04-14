سوق برشلونة …حركة البيع والشراء

هاي كورة_ قامت الصحف الكتالونية بنشر تفاصيل جديدة في سوق إنتقالات برشلونة الصيف المقبل سواء في البيع والشراء .

1_خطة راكيتيتش الان هي البقاء حتى نهاية عقده مع برشلونة وهو امر برشلونة يرفضه قطعياً .

2_ هُنالك عدة مهتمة به في ايطاليا اذا انتهى لنهاية عقده فسوف يرحل مجاناً .. عقده ينتهي في صيف 2021

3_برشلونة عرض 10 مليون راتب سنوي لـ لوتارو

4_على الرغم من عرض السيتي, لاوتارو سيبذل كامل جهده ليصل إلى الكامب نو بجانب ميسي

5_أوباميانج ينتظر برشلونة على الرغم من أن لديه عروض من باريس والإنتر, لكن من الواضح أن برشلونة ليس مهتم

6_باريس سان جيرمان مهتم بـ أندريه أونانا وعلى استعداد لدفع 30 مليون…الحارس الكاميروني يُعطي الأولوية لـ العودة إلى الكامب نو لكن برشلونة لم يتحرك حتى الآن

7_يوفنتوس يضع اللاعب الذي يُحب برشلونة في السوق, فيديريكو بيرنارديسكي

8_كوندوبيا قد يكون مُفتاحاً لصفقة ندومبلي…مورينهو يريد كوندوبيا في صفوف فريقه, مما يجعل الأمر يبدو اسهل لـ برشلونة للتوقيع مع ندومبلي

9_سيحاول البارسا بأن يجلب بضربة واحدة كل من نيمار ولاوتارو