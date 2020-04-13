عدن تايم

سوق سوداء للوقود في أبين

13 أبريل، 2020
0

تشهد مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين أزمه متصاعدة في المشتقات النفطية ما أدى إلى إغلاق المحطات ابوابها بعد نفاذ الكمية بعد استقراراها لاسبوع.

وقال مواطنون ومالكو مركبات إن المشتقات النفطية انعدمت من المحطات وتواجدت في السوق السوداء بكميات كبيرة حيث تباع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مادة البترول ب 5000 الف ريال بعد انخفاضه الى 3300 ريال.

مبينين انهم لا يجدوا مادة البترول عند محطات بيع المشتقات النفطية بينما يتوفر وبكثافه بالسوق السوداء حيث يعرض مواطنون قنينات وعبوات مخصصة للمياه المعدنية تباع بسعر مضاعف للسعر المعروف في المحطات .

ويقف عدد من بائعي البترول في السوق السوداء امام مبنى ديوان السلطة المحلية بالمدينة و الخط المؤدي الى جولة البادية والكوز لبيعها باسعار باهضة الثمن.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعاني منها العاصمة زنجبار في ازمة الوقود حيث شهدت عمليات مماثلة مستمرة نتج عنها ازمة الوقود و اغلاق المحطات ابوابها امام سائقي المركبات و الدرجات النارية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبين سوداء سوق في للوقود

إقرا أيضا

Photo of الصحة في عدن تحذر من إهمال أي حالة مرضية في كافة المستشفيات حكومية وخاصة

الصحة في عدن تحذر من إهمال أي حالة مرضية في كافة المستشفيات حكومية وخاصة

13 أبريل، 2020
Photo of مكاوي : ادعو الى توقيف المكايدات والمماحكات السياسية وتكريس الجهود لمواجهة الفايروس الخبيث

مكاوي : ادعو الى توقيف المكايدات والمماحكات السياسية وتكريس الجهود لمواجهة الفايروس الخبيث

13 أبريل، 2020
Photo of القوات الجنوبية تخوض معارك طاحنة في جبهات الضالع

القوات الجنوبية تخوض معارك طاحنة في جبهات الضالع

13 أبريل، 2020
Photo of الساعة الثامنة مساءا بتوقيت عدن.. انطفاء الكهرباء وانعدام الماء مع فرض امني لحظر التجوال!

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت عدن.. انطفاء الكهرباء وانعدام الماء مع فرض امني لحظر التجوال!

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق