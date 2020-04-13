سوق سوداء للوقود في أبين

تشهد مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين أزمه متصاعدة في المشتقات النفطية ما أدى إلى إغلاق المحطات ابوابها بعد نفاذ الكمية بعد استقراراها لاسبوع.

وقال مواطنون ومالكو مركبات إن المشتقات النفطية انعدمت من المحطات وتواجدت في السوق السوداء بكميات كبيرة حيث تباع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مادة البترول ب 5000 الف ريال بعد انخفاضه الى 3300 ريال.

مبينين انهم لا يجدوا مادة البترول عند محطات بيع المشتقات النفطية بينما يتوفر وبكثافه بالسوق السوداء حيث يعرض مواطنون قنينات وعبوات مخصصة للمياه المعدنية تباع بسعر مضاعف للسعر المعروف في المحطات .

ويقف عدد من بائعي البترول في السوق السوداء امام مبنى ديوان السلطة المحلية بالمدينة و الخط المؤدي الى جولة البادية والكوز لبيعها باسعار باهضة الثمن.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعاني منها العاصمة زنجبار في ازمة الوقود حيث شهدت عمليات مماثلة مستمرة نتج عنها ازمة الوقود و اغلاق المحطات ابوابها امام سائقي المركبات و الدرجات النارية.