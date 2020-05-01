عدن الغد

سوق قات وازدحام شديد وطرقات تغمرها مياه الامطار.. هكذا تستقبل عدن تفشي كورونا

1 مايو، 2020
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سوق قات وازدحام شديد وطرقات تغمرها مياه الامطار.. هكذا تستقبل عدن تفشي كورونا

سوق للقات بعدن عصر الخميس

تستقبل مدينة عدن اعلانا حكوميا أشار إلى تسجيل 5 حالات اصابة بوباء كورونا بحالة من اللامبالاة .
وبعد ساعات فقط من اعلان حظر تجول شامل لمدة 3 أيام سقطت إجراءات الحظر في فشل ذريع عقب عدم القدرة على تطبيقه.
وجالت كاميرا صحيفة عدن الغد بعدد من شوارع المدينة يوم الخميس حيث بدت المظاهر على اشدها ازدحاما.
ومع ساعات العصر الأولى وصلت عشرات السيارات المحملة بالقات إلى المدينة.
وتشهد الاسواق ازدحاما كبيرا وسط غياب أي رقابة .
ولاتزال عشرات الشوارع مغمورة في عدن بمياه الامطار التي اختلطت بمياه الصرف الصحي .
ويناشد الاهالي سرعة التحرك لمواجهة تفشي الوباء في المدينة .

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