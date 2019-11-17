عدن 24

سيئون .. ضبط كمية كبيرة من القات كانت في طريقها إلى “القاهرة”

عدن 24 عدن 24 منذ 7 دقائق
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ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في مطار سيئون الدولي بوادي حضرموت كمية من القات كانت في طريقها مع أحد المسافرين لتهريبها الى القاهرة عبر رحلة طيران اليمنية المتجهة إلى جمهورية مصر العربية .وأفادت مصادر أمنية في مطار سيئون الدولي أن أفراد حماية صالة المطار من الجهاز الأمني والعسكري القوا القبض على شاب في العقد الثالث من عمره و اثناء عملية تفتيش الأمتعة تم العثور على كمية من شجرة القات.يذكر أن الأجهزة المكلفة بحماية المطار قد ضبطت الكثير من المخدرات والممنوعات والأدوية التي يتم تهريبها من وإلى المطار.

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عدن 24

عدن 24

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