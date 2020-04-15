نخبة حضرموت

سيارات الدفاع المدني تنفذ حملة الرش التعقيمية لمجابهة كورونا بمديريةالديس الشرقية ⋆

15 أبريل، 2020
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الديس الشرقية ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

نفذّت سيارات الدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت، مساءاليوم الاربعاء الموافق ١٥/أبريل/٢٠٢٠م، حملة الرش التعقيمية لشوارع وأحياء مدينة الديس الشرقية، بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين ومكتب الصحة العامة والسكان ولجنة الطوارئ، وذلك ضمن الاحترازات الوقائية لمجابهة وباء كورونا المستجد

واستهدفت الحملة  تعقيم الشوارع العامة بالمديرية والأحياء السكنية والمحلات التجارية  والمقاهي الشعبية والقرى التابعه للمديرية

وتبذل إدارات الأمن والصحة وصندوق النظافة بساحل حضرموت جهوداً كبيرة في التنسيق المشترك والقيام بحملات رش وتعقيم في المديريات الشرقية ، إلى جانب الحملات التوعوية والإرشادية للتعريف بمخاطر كورونا والوقاية منه.

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