سيارة للقمامة تثير جدلا واسعا في عدن .. صورة

اثارت سيارة تابعة لصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة ناقلة لنقل القمامة تقوم بنقل مخلفات وبقايا البناء لاحد التجار في عدن.

وعلق مواطنون في الوقت القمامة والمخلفات مكدسة في الشوارع يقوم سائق هذه الشاحنة على نقل قشره وبقايا البناء.

واختتم المواطنون بالقول هذه السيارة كلفت الدولة ملايين الريالات من اجل خدمة المجتمع وليس الخاص.

وطالبوا فيها قيادة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن على الحفاظ على الممتلكات العامة من خلال المحاسبة والمتابعة.