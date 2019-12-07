سيارتي إسعاف لمركز الصحة العامة بالحديدة من مركز سلمان للإغاثة



الساحل الغربي/ متابعات

تسلم مكتب الصحة العامة السكان بمحافظة الحديدة اليوم السبت سيارتي إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في اليمن

وقال مدير مكتب الصحة الدكتور علي الاهدل ان المكتب تسلم اليوم من مركز الملك سلمان للاغاثة سيارتي إسعاف مجهزة تجهيز متكامل تم توزيعها على مديرتي التحيتا والدريهمي بالحديدة.

وأعرب الدكتور الاهدل عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقدمه من مساعدات طبية لتخفيف معاناة سكان محافظة الحديدة بالساحل الغربي.

حضر التسليم الدكتور خالد محمد اهيف مدير مكتب الصحة بالتحيتا