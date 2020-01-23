المشهد العربي

سياسي: الشرعية وزعت قواتها بالجنوب فخسرت نهم

24 يناير، 2020
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ندد الناشط السياسي يحيى غالب، بإبعاد قوات الشرعية عن جبهة نهم، وتوزيعها في محافظات الجنوب.

ونبه، في تغريدة عل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الجمعة، إلى أن “التطورات المتسارعة في جبهة نهم وتراجع قوات الشرعية ليس بسبب قوة المتمردين الحوثيين بل بسبب تشتت قوات مأرب الشرعية”.

ولفت إلى تكديس الشرعية لمليشياتها “وذهابها شبوة وحدود أبين”، في إشارة إلى انصراف الشرعية عن مكافحة الإرهاب الحوثي، وتركيز اهتمامها بالجنوب.

وطالب التحالف بإجبار الشرعية على حشد قواتها لمواجهة مليشيا الحوثي، قائلا: “يفترض على التحالف تعزيز جبهة نهم وإجبار قوات الشرعية المتمردة على اتفاق الرياض العودة إلى مأرب من شبوة لمواجهة الحوثي”.

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