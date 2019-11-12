عدن 24

سياسي جنوبي: الحوثي يصر على الانتحار عند بوابة الضالع

عدن 24 عدن 24 منذ 8 دقائق
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عدن24 ـ خاص
تساءل الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسين لقور عن سبب انتحار مليشيات الحوثي عند بوابة محافظة الضالع في وقت يعم الهدوء على امتداد الجبهات الشمالية.
وتساءل لقور في تغريدة له على” تويتر” لماذا هذا الإصرار الحوثي على الإنتحار عند بوابة الضالع؟
وأضاف متسائلا  ماذا يعني أن يقتل مئات الحوثة في معاركهم في شمال الضالع؟
واختتم قائلا: يكاد الأمر يصبح عاديا  في إشارة إلى مقتل هذه الأعداد من المضحوك عليهم من مجندي المليشيات الحوثية بينما يعم الهدوء على امتداد جبهة تمتد من مأرب الى ميدي و من البيضاء إلى الجوف.

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