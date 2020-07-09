سياسي جنوبي : خسرت الشرعية بحرب شقرة الرهان الاقليمي

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4 مايو / خاص

قال المحلل السياسي مسعود أحمد زين أن التشكيل الحكومي القادم لا يمثل حتى 5% من الثقل السياسي المترتب على تنفيذ اتفاق الرياض، وبين العديد من متعلقات المعركة السياسية الدائرة منذ عام.

واشار إلى أن الحكومة رفضت الإعتراف والحوار مع الانتقالي منذ البداية قبل أن تقبل بضغوط أمريكية.

وقال المحلل السياسي مسعود زين ” اتابع منذ ايام الانشغال الكامل عند معظم المتابعين لمفاوضات الرياض لموضوع المناصب والكراسي في الحكومة القادمة وكأن ذلك هو جوهر الاتفاق وهدفه الاساسي، كراسي الحكومة لا تمثل ولا حتى 5 بالمائة من الثقل السياسي المترتب من تفعيل اتفاق الرياض ويترك امر تنفيذه لحيثيات الظروف التي ستقابله عند التطبيق”.

وأوضح : “للتذكير ولفت نظر من يريد الفهم الاعمق لما يجري من معركة سياسية كبيرة منذ عام تقريبا بكفاءة عالية من طرف الانتقالي، رفضت قوى نفوذ نظام صنعاء بجناحها الذي يدير منظومة الشرعية بادوات جنوبية احيانا وادوات حزبية احيانا اخرى، رفضت الاعتراف بالمجلس الانتقالي نهائيا بعد احداث اغسطس 2019 وفشلت دعوة الحوار السعودي وعاد الوفد الانتقالي من جدة”.

وتابع “بعدها وبضغط امريكي مباشر عن طريق مساعدين اثنين لوزير الخارجية الامريكية زارا المنطقة بشكل متتابع ومكثا فترة طويلة في السعودية خضعت الشرعية للضغط وقبلت ادارة السعودية لمفاوضات غير مباشرة لها مع الانتقالي ومكث الفريق الحكومي المفاوض في جدة لهذا الغرض المكون من نائب الرئيس ورئيس الحكومة عدة اسابيع حتى تم انجاز الاتفاق والتوقيع عليه بداية نوفمبر 2019”.

واكد ان المجلس الانتقالي الجنوبي وبموجب توقيع الاتفاق اصبح طرف سياسي رسمي و مستقل عن منظومة الجمهورية اليمنية ممثلا للجنوب في اي مفاوضات نهائية”.

وأشار : الى ان الشرعية سعت الى تنفيذ الجانب العسكري والامني فقط من الاتفاق وتعطيل الجانب السياسي منه لتقليم قوة الانتقالي العسكرية وبدون اعطائه اي مكاسب سياسية، وهذا ما رفضه الانتقالي وتعطل التنفيذ للاتفاق 6 اشهر عندها قررت الشرعية ان تحقق اهدافها العسكرية بالحرب المباشرة وفجرت الموقف في شقرة وكانت النتيجة عكسية بفقدان الشرعية لمصداقية الحسم العسكري وتاكيد الثبات والكفاءة العسكرية للقوات الجنوبية”.

وأكد بأن الشرعية خسرت بحرب شقرة الرهان الاقليمي عليها كقوة حسم في الجنوب وزادت بعض تصرفات القيادات الشرعية في افشاء التشيع التركي لديها الى اعادة تموضع كبيرة لقوات التحالف العربي في الحرب شمالا وجنوبا لمصلحة القوات الجنوبية ولمصلحة قوات العمالقة وطارق في الساحل الغربي”.

وأضاف زين : “بعد كل تلك الانتكاسات العسكرية للشرعية خلال الستة الاشهر الماضية وبعد تلك الاخطاء السياسية لها في ادارة تحالفاتها الاقليمية، عادت المفاوضات في الرياض بين طرفين الاول الانتقالي الذي حقق خلال الفترة بين مفاوضات جدة العام الماضي ومفاوضات الرياض اليوم.. حقق نقاط عسكرية وسياسية ايجابية تحسب بما فيها فرض الادارة الذاتية في مناطق نفوذه، وبين الطرف الثاني الشرعية التي خسرت عسكريا في الجوف ونهم وشقرة وفقدت السيطرة على ارخبيل سقطرى وزاد مستوى الرفض المقاوم لها في ابين وشبوك ووادي حضرموت”.

وعن موازين القوى قال السياسي مسعود زين : “هذا التغيير في ميزان القوة السياسية والعسكرية بين الطرفين ينعكس اليوم في مفاوضات الرياض.. فبعد ان كانت الشرعية بكامل منظومتها ترفض الجلوس المباشر مع الانتقالي اليوم اصبحت السلطة التشريعية ممثلة برئاسة مجلس النواب للشرعية هي من تدير الحوار بين الانتقالي والحكومة”.

ولفت : “وببساطة شديدة اصبح الامر واضحا ان الشرعية معترفة وتتعامل اليوم بشكل مباشر مع المجلس الانتقالي بواسطة الخليفة الدستوري لرئيس الجمهورية في حال غيابه ( اي رئاسة مجلس النواب)”.

وعن ما تحقق للانتقالي من اتفاق الرياض، قال مسعود : “تم تحقيق هدف الاعتراف الرسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا للجنوب من خلال الجلوس المباشر معه من هيئات سيادية للجمهورية اليمنية ومن خلال جلوس كل سفراء مجلس الامن الدائمون مع قيادة المجلس الانتقالي، وكل هذه الممارسات السياسية الرسمية من لقاءات واجتماعات للدول والهيئات المذكورة اعلاه مع قيادة المجلس الانتقالي كانت تناقش الشق الجنوبي فيما يخص اي ترتيبات مرحلية بحسب اتفاق الرياض بما في ذلك الحكومة ومهامها”.

وأوضح : “اي ان الانتقالي هنا هو الطرف الجنوبي المستقل الذي يتم التعامل معه .. بمعنى اسهل كل هذا المارثون السياسي في الرياض منذ اكثر من شهر يجري تحت سقف اتفاق الرياض وهو يمثل تفعيل للاتفاق حسب تعاطي سفراء الدول مع الاطراف بالصفة السياسية التي كسبها كل طرف جنوبا في الاتفاق”.

وفي ختام تعليقه أشار : “تبقى تفاصيل التنفيذ متروكة للظروف التي قد تواجها بالواقع وهي بدون شك لن تكون سهلة على الجميع بحكم تعقيدات المشهد .. لكن تفعيل الاتفاق هو حجر الزاوية للبناء عليها واي نسبة من التنفيذ هي مكسب اضافي….ولا ازيد”.

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