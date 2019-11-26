المشهد العربي

سياسي سعودي: الإخوان يستغلون انشغال أطراف اتفاق الرياض في تنفيذه للسيطرة على تعز

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 36 دقيقة
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أكد المحلل السياسي السعودي، سامي العثمان، استغلال الإخوان لانشغال التحالف والانتقالي والشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض ليسيطر على تعز والمخا.

‏‎وكتب العثمان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “في ظل انشغال التحالف العربي والشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ اتفاق الرياض يعمل الإخوان الإرهابيين على قدم وساق للسيطرة الكاملة على تعز وتفكيك القوات التي لاتنتمي للإرهابيين الاخوان، فضلا عن السيطرة على المخا الساحليه وتحويلها لمنفذ بحري لتلقي الدعم من قطر وتركيا”.

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المشهد العربي

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