سياسي سعودي : الفكر الإخواني هو ‏الحاضنة الرئيسية للارهاب

4 مايو / متابعات



أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن جميع التنظيمات الإرهابية، ومن بينها الإصلاح اليمني، ولدت من رحم جماعة ‏الإخوان وتفكيرها المتطرف.‏

وقال الزعتر في تغريدة على منصة تويتر، : “الفكر الإخواني يعتبر هو ‏الحاضنة الرئيسية التي ولد من رحمه جميع التنظيمات الإرهابية التي تعتاش على أدبيات وأفكار ‏الجماعة الإخوانية القائمة على العنف والتكفير”.‏

واختتم الزعتر تغريدته بهاشتاج#الإصلاح _ سجل _ حافل _ بالإرهاب