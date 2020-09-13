4 مايو

سياسي سعودي : الفكر الإخواني هو ‏الحاضنة الرئيسية للارهاب

13 سبتمبر، 2020
0

السبت – 12 سبتمبر 2020 – الساعة 10:47 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن جميع التنظيمات الإرهابية، ومن بينها الإصلاح اليمني، ولدت من رحم جماعة ‏الإخوان وتفكيرها المتطرف.‏

وقال الزعتر في تغريدة على منصة تويتر، : “الفكر الإخواني يعتبر هو ‏الحاضنة الرئيسية التي ولد من رحمه جميع التنظيمات الإرهابية التي تعتاش على أدبيات وأفكار ‏الجماعة الإخوانية القائمة على العنف والتكفير”.‏

واختتم الزعتر تغريدته بهاشتاج#الإصلاح _ سجل _ حافل _ بالإرهاب

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

حقوق الإنسان بالانتقالي تشارك تدشين تقرير الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان عن انتهاكات الجنوب

13 سبتمبر، 2020

صحيفة لندنية : الشرعية اليمنية تتفرغ لمواجهات أبين وتتخلى عن مأرب

13 سبتمبر، 2020

القوات الجنوبية بأبين تفشل تسلل إخواني وتستهدف مصادر نيرانهم

13 سبتمبر، 2020

دعوة العسكريين المنقطعة رواتبهم من 2016 للحضور الى دائرة التوجيه المعنوي بعدن

13 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق