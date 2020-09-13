4 مايو
سياسي سعودي : الفكر الإخواني هو الحاضنة الرئيسية للارهاب
السبت – 12 سبتمبر 2020 – الساعة 10:47 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن جميع التنظيمات الإرهابية، ومن بينها الإصلاح اليمني، ولدت من رحم جماعة الإخوان وتفكيرها المتطرف.
وقال الزعتر في تغريدة على منصة تويتر، : “الفكر الإخواني يعتبر هو الحاضنة الرئيسية التي ولد من رحمه جميع التنظيمات الإرهابية التي تعتاش على أدبيات وأفكار الجماعة الإخوانية القائمة على العنف والتكفير”.
واختتم الزعتر تغريدته بهاشتاج#الإصلاح _ سجل _ حافل _ بالإرهاب
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