سياسي سعودي: دولة الجنوب العربي ستظل عصية على المشاريع الخارجية

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إن المشروع القطري التركي سيفشل في الجنوب كما فشل المشروع الإيراني، مشيرًا إلى أن دولة الجنوب العربي ستظل عصية على المشاريع الخارجية.

وكتب في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أسقطت العاصمة عدن المشروع الحوثي الفارسي في فترة قصيرة وسوف تسقط المشروع الإخواني الذي يحشد تجاه المحافظات الجنوبية، لأن أبناء الجنوب العربي انتماءهم للدولة الوطنية وليس لمشاريع طائفية أو حزبية”.

وأضاف: “إيران عبر الحوثي الإرهابي وتركيا وقطر عبر حزب الإصلاح الإخواني يحاولون قدر ما استطاعوا استهداف المحافظات الجنوبية وسيفشل المحور القطري التركي كما فشل الإيراني لأن الجنوب العربي كانت وستظل عصية على المشاريع الخارجية”.