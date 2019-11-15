المشهد العربي

سياسي سعودي: ما الذي يمنع صنعاء من الثورة ضد الحوثيين؟

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 9 دقائق
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استنكر المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، من عدم ثورة أهالي صنعاء ومحافظات الشمال في اليمن ضد مليشيات الحوثي، وذلك على غرار ما حدث في العراق ولبنان.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ثارت بغداد و كربلاء في العراق وبيروت وجنوب لبنان ضد إيران بعد سنوات طويلة من سيطرة ميليشياتها الإرهابية، ما الذي يمنع صنعاء والمحافظة الشمالية اليمنية من الثورة ضد الميليشيات الحوثية”.

وأضاف: “الخوف ليس عذراً، صوت الشعب أقوى من رصاص الميليشيات، هل هناك من تفسير اخر لهذا الركود”.

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المشهد العربي

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