المشهد العربي

سياسي سعودي منتقدًا غريفيث: يستلم رواتب ضخمة مقابل الانزعاج

29 مارس، 2020
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انتقد المحلل السياسي السعودي الدكتور أحمد الشهري، اليوم، المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، وذلك بعد تصريحاته عن القصف الحوثي الذي استهدف المدنيين في السعودية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المبعوث الأممي مارتن غريفث يعرب عن انزعاجه الشديد من استهداف مليشيات الحوثي للسعودية بصاروخين باليستيين”.

وأضاف: “سلامتك من الإنزعاج سعادة المندوب ذكرتني بالمقولة : أحسن وظيفة في العالم وظيفة الأمين العام للأمم المتحدة ومناديبها يستلمون رواتب صخمة مقابل الإعراب عن القلق والانزعاج”.

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