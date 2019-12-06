المشهد العربي

سياسي سعودي: نوعية الأسلحة المهربة تطور خطير في سير حرب اليمن

6 ديسمبر، 2019
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علق المحلل السياسي السعودي الدكتور أحمد الشهري، اليوم، على محاولة إيران لتهريب أسلحة لمليشيات الحوثي في اليمن.

وقال في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “هل سيغامر نظام الملالي بعملية إرهابية جديده؟ لا يستبعدأن يغامر نظام طهران بعملية إرهابية جديدة ينفذها عبر عملاء مليشيا الحوثي ضد أهداف دولية نوعية”.

وأضاف: “نوعية الأسلحة المهربة تطور خطير في سير الحرب في اليمن الشرعية إذا كانت تفكر في استعادة صنعاء فعليها المبادرة قبل فوات الآوان”.

وأوضح: “إلى ماذا سيؤدي استمرار نظام الملالي في دعم المليشيات الإرهابية في الوطن العربي؟ تحقيق الأطماع الإيرانية الأيدلوجية لتدمير الوطن العربي وإيقاف تقدمه وتطوره”.

وتابع:”تحقيق أهداف ومصالح إسرائيل والغرب في بقاء الوطن العربي ساحة صراع وسوقاً للسلاح الغربي.. نظام الملالي زرع لهذين الهدفين”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، عرض، أمس الخميس، صوراً لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي في اليمن.

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