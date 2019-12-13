المشهد العربي

سياسي سعودي يُجيب.. كيف أنهى اتفاق الرياض أحلام إخوان اليمن؟

13 ديسمبر، 2019
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قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، أن اتفاق الرياض قضى على آمال جماعة الإخوان في اليمن.

وكتب في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الركود الحاصل في المحافظات الشمالية تجاه مواجهة الإرهاب الحوثي يؤكد أن الإخوان يحاولون الاستفادة من الأزمة التي كانوا سبب فيها بدعم الحوثيين وتمكينهم من صنعاء لمصلحة تثبيت وجودهم وحتى لاينتهوا كما انتهت بقية فروع التنظيم الإخواني في دول الربيع العربي”.

وأضاف: “حاول الإخوان السيطرة على الحكومة اليمنية لمصلحة تثبيت وجودهم وتفادي السقوط كما سقطوا في دول عديدة، اتفاق الرياض جاء ليقضي على أحلام وآمال الجماعة الإخوانية في اليمن، وسعى لإرساء مبدأ الشراكة وقطع الطريق أمام محاولات الإخوان لاختطاف الحكومة وإقصاء كافة القوى الفاعلة”.

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