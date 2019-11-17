سياسي كويتي.. صنعاء ستشهد مظاهرات حاشدة ضد الوجود الايراني في هذا الموعد

توقع عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، إن صنعاء ستشهد الأسبوع المقبل، مظاهرات ضد الوجود الإيراني في اليمن.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “صنعاء الأسبوع القادم ستشهد مظاهرات حاشدة ضد الوجود الإيراني في اليمن على غرار ثورة العراق ولبنان وثورة الشعب الإيراني ضد نظامه وتدخلاته في دول العرب”.

وأضاف: “ثورة صنعاء مليونية وقد تبدأ يوم الجمعة القادمة.

وافاد، العرب يثورون ضد قذارة النظام الإيراني وثقافة القرون الماضية”.