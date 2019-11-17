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سياسي كويتي.. صنعاء ستشهد مظاهرات حاشدة ضد الوجود الايراني في هذا الموعد

ابابيل نت ابابيل نت منذ 3 دقائق
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توقع عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، إن صنعاء ستشهد الأسبوع المقبل، مظاهرات ضد الوجود الإيراني في اليمن.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “صنعاء الأسبوع القادم ستشهد مظاهرات حاشدة ضد الوجود الإيراني في اليمن على غرار ثورة العراق ولبنان وثورة الشعب الإيراني ضد نظامه وتدخلاته في دول العرب”.

وأضاف: “ثورة صنعاء مليونية وقد تبدأ يوم الجمعة القادمة.

وافاد، العرب يثورون ضد قذارة النظام الإيراني وثقافة القرون الماضية”.

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