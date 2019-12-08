سياسي موالي للانتقالي.. لهذا السبب لن تنجح اي حملة امنية بعدن

قال المحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان أن أي حملة أمنية في العاصمة عدن لن تنجح دون تجفيف منابع الارهاب.

واضاف الدكتور حسين لقور في تغريدة على موقع “تويتر”: دون تجفيف منابع الإرهاب لن تنجح أي حملة أمنية مهما كانت قوتها.

واردف الذهاب إلى مصادر التمويل والدعم اللوجستي ووسائل الإعلام الداعمة لن يكون من جدوى من أي عمل لمواجهة إرهاب عصابات القوى اليمنية المتورطة تاريخيا في قيادتها.

وأختتم بالقول : “لم يعد خافيا إلا على من لا يملك بصيرة من يدعم ويمول الارهاب”.

