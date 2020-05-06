الخبر اليمني

سياسي وقانوني جنوبي منتقداً هاني بن بريك : ان تكون امام مسجد معقول ، اما ان تكون امام سياسي فهذه تفتقر لها

6 مايو، 2020
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سياسي وقانوني جنوبي منتقداً هاني بن بريك : ان تكون امام مسجد معقول ، اما ان تكون امام سياسي فهذه تفتقر لها

│الخبر | خاص

وجّه السياسي والقانوني الجنوبي الدكتور محمد علي السقاف انتقادا حادا لنائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك.
وقال السقاف : “هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي ان تكون امام مسجد معقول اما ان تكون امام سياسي فهذا تتطلب معايير معينة تفتقر اليها مؤهلات علمية لا تمتلكها مثل كثيرون اخرون مثلك”.
واضاف : “الأفضل لك ان تعود الى المسجد وتؤم الناس وليس ان تؤم شعب الجنوب فهذا له رجاله”.

│المصدر – الخبر

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