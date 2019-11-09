سياسي يحذر من محاولة تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض

حذر المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، مساء أمس السبت، من محاولات تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إنه: “لن يستطيع أي طرف الإفلات من تنفيذ ما جاء في الاتفاق الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، مهما حاول”.

وأضاف: “تفسير بنود الاتفاق منوط باللجنة المشتركة التي تم ذكرها في البند السابع من الاتفاق”.

وينص البند السابع من اتفاق الرياض على تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق.