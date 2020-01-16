الخبر اليمني
سياسي يمني معلقا على لقاء نائب وزير الدفاع السعودي بالعميد طارق: تحولات إيجابية مرتقبة في كيان الجيش
│الخبر | خاص
قال الخبير العسكري والسياسي اليمني ” الدكتور علي الذهب”، ان لقاء العميد طارق صالح بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، خالد بن سلمان بالرياضيحمل تحولا ايجابيا.
وقال الذهب في تغريدة لهعلى “تويتر”: العميد طارق صالح التقي نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بالرياض.
واشار الى هناك تحولات إيجابية مرتقبة في كيان الجيش، قبل وبعد تعيين وزير دفاع جديد، ضمن الحكومة القادمة.
واضاف:” دمج مختلف القوات المنتشرة في الساحل الغربي ضمن قوام الجيش، وإعادة تموقع جانب من هذه القوات، وتعيين قادة جدد”.