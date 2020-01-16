سياسي يمني معلقا على لقاء نائب وزير الدفاع السعودي بالعميد طارق: تحولات إيجابية مرتقبة في كيان ‎الجيش

│الخبر | خاص

قال الخبير العسكري والسياسي اليمني ” الدكتور علي الذهب”، ان لقاء العميد طارق صالح بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، خالد بن سلمان بالرياضيحمل تحولا ايجابيا.

وقال الذهب في تغريدة لهعلى “تويتر”: ‏العميد طارق صالح التقي نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بالرياض.

واشار الى هناك تحولات إيجابية مرتقبة في كيان ‎الجيش، قبل وبعد تعيين وزير دفاع جديد، ضمن الحكومة القادمة.

واضاف:” دمج مختلف القوات المنتشرة في الساحل الغربي ضمن قوام الجيش، وإعادة تموقع جانب من هذه القوات، وتعيين قادة جدد”.

│المصدر – الخبر