الخبر اليمني

سياسي يمني معلقا على لقاء نائب وزير الدفاع السعودي بالعميد طارق: تحولات إيجابية مرتقبة في كيان ‎الجيش

16 يناير، 2020
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وحدة صف الشرعية: من الأقوال إلى الأفعال

│الخبر | خاص

قال الخبير العسكري والسياسي اليمني ” الدكتور علي الذهب”، ان لقاء العميد طارق صالح بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، خالد بن سلمان بالرياضيحمل تحولا ايجابيا.
وقال الذهب في تغريدة لهعلى “تويتر”: ‏العميد طارق صالح التقي نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بالرياض.
واشار الى هناك تحولات إيجابية مرتقبة في كيان ‎الجيش، قبل وبعد تعيين وزير دفاع جديد، ضمن الحكومة القادمة.
واضاف:” دمج مختلف القوات المنتشرة في الساحل الغربي ضمن قوام الجيش، وإعادة تموقع جانب من هذه القوات، وتعيين قادة جدد”.

│المصدر – الخبر

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