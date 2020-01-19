سياسي يمني يطالب بمحاسبة وزير الدفاع وقادة الجيش بعد هجوم الحوثيين على معسكرا في مأرب

طالب الكاتب والسياسي اليمني جلال الشرعبي بمحاسبة وزير الدفاع وقادة الجيش في مأرب بعد استهداف مليشيات الحوثيين لمعسكر بقصف صاروخي وأسفر عن مقتل واصابة مئات الجنود.

وقال الشرعبي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت:يجب محاسبة وزير الدفاع و قادة الجيش في بعد استهدف الحوثيين معسكراً في مأرب ومقتل قرابة سبعين جندياً .

واضاف، بيان وزارة الدفاع بأن الاستهداف لمسجد المعسكر لتقليل تقصيرها ساذج ويعبر عن العقلية التي يبنى بها الجيش ويدار .

وشنت مليشيات الحوثيين أمس السبت هجوما مزدوجا بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة على معسكر الاستقبال بمأرب اسفر عن سقوط ما يقارب 90 قتيلا واكثر من 100 جريح.