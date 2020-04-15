سيبقى رئيس التنظيم علي محسن الأحمر اكبر عدو تاريخي للجنوب

4 مايو / خاص



أشار القيادي الجنوبي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجاس الانتقالي الجنوبي بأروبا احمد عمر بن فريد ، أشار الى ان الشرعية الاخوانية تتوهم انها تدير المعارك شمالا ليحق لها التربع جنوبا.

وقال بن فريد في تغريدة على منصة تويتر :” أقبح ما يمكن أن تقوم به قوات ما يسمى بالشرعية اليمنية التي هي في الأصل تتبع تنظيم الإخوان هو أن تتوهم أنها وهي التي تتبعثر تباعا أمام مليشيات الحوثي سوف تستطيع أن تجد لها مكانا تحتفل فيه بالجنوب العربي”.

وقال مشددا ” وسيبقى رئيس التنظيم علي محسن الأحمر اكبر عدو تاريخي للجنوب ولشعبنا”.

