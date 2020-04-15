سيتين: أريد الاحتفال بـ دوري الأبطال وسط الأبقار



تحدث كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، عن كواليس الاجتماع الذى عقده مع لاعبى البارسا عبر “الفيديو كونفرانس” اليوم الاربعاء، وذلك خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.



وقال سيتين فى تصريحات تليفزيونية :”قلت لـ اللاعبين أننى فى عجلة من أمرى وليس لدى وقت لأضيعه، أريد الفوز بـ دورى الأبطال والليجا، أرى نفسى أحمل كأس دورى الأبطال وأسير بين الأبقار فى المزرعة الخاصة بى”.



وتابع سيتين قائلا :”سيكون من غير العدل إذا لعبنا مُباراة الإياب أمام نابولى فى غياب الجمهور، لأن الفريق الإيطالى حصل على دعم جماهيرهم فى ملعبهم”.



وعن عقده مع البلوجرانا قال :”لدى عقد لمُدة سنة ونصف بالإضافة إلى سنة اختيارية، آمل أن أجدد عقدى”.



ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، كما تأهل لدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، وفرض التعادل الإيجابى 1-1 على نابولى فى لقاء الذهاب فى ملعب “سان باولو”.





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