سيتين : الفوز بدوري الأبطال ليس صعبا وننتظر سقوط الريال



بلد الوليد ضد برشلونة





أكد كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة أن الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم ليس بالأمر الصعب، وذلك بعد أن أوقعت القرعة البارسا فى حال تخطيه نابولى فى دور الـ 16، الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسى فى دور الثمانية.



وتحدث سيتين فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة بلد الوليد غدا السبت فى الليجا قائلا :”من الجيد معرفة القرعة، لكن الأهم الان هى مُباراة نابولى، كان من العدل لعب مباراة الاياب ضد نابولى في الكامب نو، لا يبدو لى أن الفوز بدورى الأبطال صعب جداً”.



وتابع قائلا :”الآن يجب أن نركز على بلد الوليد وبعدها سوف نركز على مباراة نابولى، من المُمكن أن نلعب مباراة ودية فى الفترة بين نهاية الدورى وبداية دورى الأبطال”.







وواصل قائلا :”فى غضون أسبوع سيتعافى آرثر من الإصابة ويعود إلى القائمة صحيح أن آرثر ليس لديه دقائق لكن يمكنه الحصول عليها”.







وعن الفرنسى جريزمان قال :”ما زلت أعتقد أن جريزمان لاعب رائع وأنه فى المراكز الأخرى عليه أن يؤدى بشكل جيد، وقد فعل ذلك بالفعل أنت، نحن لا نطلب اشياء مستحيلة”.



واختتم قائلا :”هُناك العديد من المباريات التى لعبنا فيها جيدا لكن نقصنا الحظ حقاً فى مرحلة ما كنا نفتقر إلى الإلهام الذى كان لدينا ضد فياريال علينا أن نركز على مبارياتنا وننتظر سقوط ريال مدريد”.