سيتين ظالم أم طموح !

هاي كورة- يتساءل الجميع هل قرار الاسباني كيكي سيتين المدير الفني الحالي لنادي برشلونة بعد الإطاحة بإرنستو فالفيردي مساء أمس الاثنين ظالم أم طموح؟

لا يمكن الحكم على سيتين في الوقت الحالي إلا بعد خوض

العديد من المباريات وتحقيق الانسجام بينه وبين لاعبي البارسا وتعويدهم على فلسفته

وأسلوبه الكروي.

يرى البعض أن سيتين ظلم نفسه بتدربيه فريق مثل برشلونة

في منتصف الموسم وتحمله نتائج في بداية الموسم لم يشارك فيها.

ولكن طموح سيتين جعله يقبل التحدي وسط حالة من فقدان

الأمل والحماس الذي يسيطر على الفريق والجمهور.