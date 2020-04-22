سيتين في أول 100 يوم مع برشلونة.. نتائج متفاوتة وأحداث غير عادية



حقق المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، كيكى سيتين، نتائج متفاوتة مع البارسا على مدار 100 يوم تولى فيها تدريب الفريق خلفا لإرنستو فالفيردي الذى تمت إقالته في 14 يناير الماضى بعد الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى السوبر الإسباني، فى مدينة “جدة” بالسعودية.



ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن سيتين عاش 100 يوم غير عاديا كمدرب للبارسا، حيث قاد العملاق الكتالوني لتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما سجل ظهوره التدريبى الأول في مسابقة دورى أبطال أوروبا.



وآثار سيتين الجدل فى المؤتمر الصحفى لتقديمه فى يناير قائلا “بالأمس كنت مع الأبقار فى مزرعتى الصغيرة، واليوم أدرب أكبر فريق فى العالم، ولا يمكن أن أجعل اسم هذا النادى أفضل، لأنه وصل للقمة، لدى علاقة جيدة مع فالفيردى وهو رائع وخصم مميز عندما واجهته، واقيم كثيرا عمله وشخصيته”.



وقاد سيتين برشلونة في 12 مباراة بجميع البطولات، حقق الفريق الكتالونى خلالها 8 انتصارات وتعادل وحيد، فيما خسر 3 مباريات فقط.



وقاد المدير الفني البارسا للفوز في ظهوره الأول أمام غرناطة بهدف دون مقابل، فيما تعادل في المباراة الأولى بدورى أبطال أوروبا ضد نابولى بهدف لكل منهما.



وعاش سيتين العديد من الأزمات في تواجده مع برشلونة أبرزها خلاف النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مع أبيدال المدير الرياضى، بالإضافة إلى مشاكل مجلس الإدارة مؤخرا وصولا لتوقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.



وأبرز مدرب برشلونة صفقتين فى المائة يوم الأولى مع النادى الكتالونى، وهما المهاجم الدنماركى برايثوايت، وفرانسيسكو ترينكاو المقرر انضمامه للفريق في الصيف. وفجر كيكي سيتين مفاجأة كبيرة مؤخرا بعدما أكد أنه كان قريبا من تدريب أحد الأندية في مصر قبل توقيعه بأيام مع العملاق الإسباني متصدر مسابقة الليجا.



وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية:” قبل بداية المفاوضات مع برشلونة، كنت على وشك التوقيع لكي أصبح مدربا في مصر ولكن الآن أصبحت مدربا للبرسا”.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.





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