سيتين : لاوتارو رائع وميسي مرتبط مع برشلونة للأبد



أشاد كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة بالأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى، وأحد أبرز اهتمامات البارسا فى الميركاتو الصيفى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ارتباط ميسى الكبير بالنادى الكتالونى نافيا رحيله فى الفترة المقبلة.



وتحدث سيتين فى تصريحات أبرزتها صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، قائلا :”ننتظر الموعد الرسمى لاستئناف النشاط ثم ستبدأ المرحلة الأولى التى ستكون فردية تماماً، سيتدرب اللاعبون وحدهم دون اتصال مع الزملاء والفنيين .. ثم سيعودون إلى المنزل دون الاستحمام”.



وعن النجم ليونيل ميسى واحتمالية رحيله بعد نهاية عقده قال سيتين: “ميسى والبارسا سيبقوا مرتبطين إلى الأبد، كان ميسى فى برشلونة لمُدة 20 عام ولا يمكن لأحد أن يفرقهم”.



وعن لاوتارو ماريتينز قال :”هو لاعب كبير وبرشلونة يحب التعاقد مع اللاعبين الجيدين، لكن فى هذه الأيام تظهر أسماء مختلفة، هُناك حديث عن نيمار أيضاً.. فابيان رويز كنت معه لمدة عام وكان كافياً لإظهار أنه كان لاعب عظيم من مستوى غير عادى ومع إمكانات هائلة أخرجها بسرعة، لقد كان مرتاحاً معى لأننى وضعته في مركز أبلى به حسناً”.



وفى سؤال حول إذا ما كان يرى إمكانية انفاق 222 مليون لاستعادة نيمار قال سيتين :”لا، لا أعتقد أن أحد قادر على انفاق هذا المبلغ بعد الأزمة الحالية”.



وعن الأخبار التى تشير إلى عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس للاعبين آرثر وبيانيتش قال :”أتحدث إلى الإدارة ولم يخبرني أحد عن ذلك, سبق وأن قال آرثر مرتين أنه يُريد البقاء في برشلونة نا أفهم رغبة آرثر في البقاء, لو كنت مكانه لفعلت الشيء نفسه .. لن أترك فريق لديه أفضل لاعب فى العالم ومدرب رائع لاعب ممتاز، لكن اسمحوا لى من الخطر التحدث عن الميركاتو اليوم”.









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