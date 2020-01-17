أخبار نادي برشلونة

سيتين: لا أصدق أنني مدرب برشلونة

17 يناير، 2020
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سيتين: لا أصدق أنني مدرب برشلونة

 

أكد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة ، اهتمامه الكبير بتقديم كرة قدم جيدة ممتعة مشيرًا إلى أنّه لا يزال غير قادر على تخيل وجوده على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني.

سيتين تولى تدريب برشلونة خلف إرنستو فالفيردي ليصبح المدرب رقم 60 في تاريخ البلوجرانا الذي يستهل مسيرته بمواجهة غرناطة مساء الأحد المقبل في الجولة 20 من الليجا .

وقال سيتين في تصريحات لقناة النادي الكتالوني: “أحاول الآن التأقلم على فكرة أنني مدرب برشلونة. يوم تقديمي كان الأفضل على الإطلاق”.

وتابع: “الحقيقة أنني أرغب دائمًا أن أرى فريقي يقدم كرة قدم جيدة وهي الوسيلة الوحيدة التي تجعلني أعود إلى منزلي سعيدًا”.

وأردف: “بالنسبة لي كرة القدم دائمًا تشبه اللعب في ساحة المدرسة، فهناك الجميع يستمتع باللعب، وأعتقد أنّ 99% من اللاعبين يؤمن بذلك ولكن حينما يصبحون محترفين يتغيرون كثيرًا”.

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي بقوله: “إنّه لاعب حاسم ويجعل ما يبدو مستحيلًا ممكنًا، لم أرى لاعب مثله في التاريخ وجودته تجعل مهمة أي مدرب في برشلونة أسهل”.

وواصل: “بوسكيتس من أكتر اللاعبين الذين أقدرهم ولديّ أكثر من قميص له في بيتي ويمتلك كل المقومات ليكون من أفضل المحاور”.

صاحب الـ 61 عامًا أكد أنّه لا يزال يلعب كرة القدم مع أصدقائه القدامي، موضحًا أهمية الفوز بأداء جيد وأنّ نتيجة 1-0 في كل لقاء لا تكفي.

وكان سيتين قد أكد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه رغبته في إعادة برشلونة لتقديم كرته الجميلة والاهتمام بالسيطرة والاستحواذ على مجريات اللعب.

جدير بالذكر أنّ فالفيردي هو أول مدرب يُقال في برشلونة من منتصف الموسم منذ 17 عامًا تحديدًا من يناير 2003 برحيل لويس فان جال.

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