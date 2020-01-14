أخبار نادي برشلونة

سيتين مُدرب برشلونة : سأبكي عندما يعتزل ميسي وتعلمت من كرويف الكثير

14 يناير، 2020
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سبورت 360- عبر كيكي سيتين، المُدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عن إعجابه الشديد بقائد الفريق ليونيل ميسي، وذلك في تصريحات سابقة أثناء قيادته لفريق ريال بيتيس، مؤكداً على أنه سيبكي بعد اعتزال ميسي وللأبد.

في 17 مارس من العام الماضي، التقي بيتيس مع برشلونة، على أرض بينيتو فيامارين، وفاز البلوجرانا بأربعة أهداف لهدف، سجل منهم النجم ميسي ثلاثية كاملة “هاتريك”، نال بسببها تحية جمهور أصحاب الأرض الذين تفاعلوا مع أهدافه الرائعة رغم الهزيمة.

سيتين أثنى على ميسي بعد تسجيله هاتريك في مرمى فريقه السابق 

وخرج سيتين بعد المُباراة ليقول في تصريحات صحفية :”أعجبني تحية جمهورنا لميسي، حقيقي أننا عانينا اليوم، ولكن عادةً ميسي يجعلنا نستمتع”، وأضاف:”لم أشاهد أي لاعب مثل ميسي في التاريخ، هو يقوم بذلك لعشر سنوات، لا أعلم إذا ما كان بيليه كان له نفس استمرارية ميسي”.

وقال سيتين كذلك عن احتمالية اعتزال ميسي، :”عندما يعتزل لاعب مثل تشافي فإن ذلك يُشبه إزالة كلية، واليوم الذي سيعتزل فيه ميسي، سأبكي للأبد”.

عشق سيتين لبرشلونة ظهر في تصريح سابق آخر عن برشلونة تحت قيادة المُدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف، حيث قال :”في الملعب كنت أحاول التحرك بحرية، وأن ألعب بطريقتي، وعندما برشلونة تحت قيادة كرويف بدأت أفهم كيف تسير الأمور، وتعلمت الكثير منهم”.

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