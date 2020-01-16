سيتين يتمسك ببقاء فيدال بعد توليه تدريب برشلونة



استقر الإسبانى كيكي سيتين المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى على استمرار التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط البارسا ، خلال المرحلة المقبلة بعد تلقيه العديد من العروض.







يحتل فريق برشلونة الإسبانى ترتيب جدول مسابقة الليجا برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط.











شددت الصحيفة على أن المدير الفنى لنادى برشلونة عقد بعض الاجتماعات الفنية مع مسئولي النادى واتخذ بعض القرارات مثل استمرار فيدال حتى نهاية الموسم خاصة أن سيتين يعتقد أن شخصية فيدال وقوته الجسدية ستكون لهما فائدة في الفريق الذي يحتاج إلى القوة، فضلا عن استمرار تواجد ريكي بويج في الفريق الأول.







أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة سوف تناقش مستقبل فيدال مجددًا في الصيف المقبل، خاصة أن عقد اللاعب سوف ينتهى مع البارسا الموسم الحالى ويرغب إدارة النادى الكتالونى فى الاستفادة المادية فى حالة بيعه.







وارتبط أسم فيدال بالانتقال لصفوف إنتر ميلان ومانشستر يونايتد في انتقالات يناير، الأمر الذي لم يستبعده اللاعب فى تصريحات أثناء عطلته الأخيرة ببلاده الأسبوع الماضى.







اتخذ كيكى سيتين، قرارات صارمة فور تولى تدريب البلوجرانا بشكل رسمى خلفاً لإرنستو فالفيردى، التى تمت إقالته بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسبانى فى “جدة” بالمملكة العربية السعودية.







كيكى سيتين قرر تغيير روتين التحضير للمباريات، وقرر خوض مران فى نفس يوم المباراة، وهو ما سيتم تطبيقه بدءاً من مباراة غرناطة التى ستقام الأحد المقبل على ملعب “كامب نو” بالجولة الـ 20 من مسابقة الليجا.